Nota Paraná paga 37 prêmios de mil reais; Tem ganhador em Curitiba e região

Consumidores de 37 municípios foram premiados, nesta segunda-feira (07), com R$ 1 mil pelo programa Nota Paraná. Ao todo, 100 ganhadores de várias regiões do Estado receberam o prêmio intermediário do sorteio.

Além de Curitiba, as cidades contempladas são Apucarana, Arapongas, Araucária, Assis Chateaubriand, Boa Vista da Aparecida, Campo Mourão, Cascavel, Castro, Cidade Gaúcha, Colombo, Cornélio Procópio, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Ibaiti, Ibiporã, Ivaiporã, Joaquim Távora, Laranjeiras do Sul, Londrina, Marechal Cândido Rondon, Maringá, Maripá, Matelândia, Paranaguá, Paranavaí, Pinhais, Ponta Grossa, Reserva, Rolândia, São Jorge do Ivaí, São José dos Pinhais, São Mateus do Sul, Toledo, Tupãssi e Umuarama.

R$ 50tão na conta!

35 mil participantes levaram prêmios de R$ 50, totalizando 35.102 ganhadores que dividiram R$ 2 milhões oferecidos pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), que incentiva o uso de documentos fiscais nas compras.

Além desses, uma consumidora de Florestópolis, no Norte, foi sorteada com R$ 100 mil, e um ganhador de São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, recebeu R$ 50 mil. Outros 8 mil contribuintes foram premiados com R$ 100 por meio do Paraná Pay.

Para participar, é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e aceitar os termos de uso do Paraná Pay, disponíveis no site ou no aplicativo (Android e iOS).

Nota Paraná não tem mais prêmios de R$ 1 milhão?

A mudança na regulamentação do Nota Paraná, anunciada em maio, alterou os prêmios distribuídos pelo programa. A nova regra prevê o prêmio de R$ 1 milhão apenas em sorteios especiais nos meses de fevereiro, maio, agosto e dezembro. Além dele, também são sorteados um prêmio de R$ 100 mil, outro de R$ 50 mil, 100 prêmios de R$ 1 mil e 15 mil prêmios de R$ 50.

Já no restante do ano, o novo formato oferece um prêmio de R$ 100 mil, um prêmio de R$ 50 mil, 100 prêmios de R$ 1 mil e 35 mil prêmios de R$ 50.

