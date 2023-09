Sonha em ficar milionário? Se você pede CPF na nota ao fazer compras, sua chance pode estar perto! Na próxima segunda-feira (11), o programa Nota Paraná vai sortear R$ 5 milhões em prêmios, incluindo o prêmio máximo de R$ 1 milhão. Concorrem a este sorteio cerca de 2,9 milhões de contribuintes, com as notas fiscais de compras realizadas no mês de maio.

A Secretaria da Fazenda (Sefa) informou que foram liberados 52,1 milhões de bilhetes eletrônicos para o sorteio do mês de setembro. Além do prêmio principal de R$ 1 milhão, serão sorteados 15 mil prêmios de R$ 50, dez prêmios de R$ 10 mil, um prêmio de R$ 50 mil, um prêmio de R$ 100 mil.

Instituições sociais cadastradas no programa também participam dos sorteios. A partir deste mês, 1.376 instituições concorrem a 40 prêmios de R$ 5 mil. A regulamentação anterior premiava dez entidades com prêmios de R$ 20 mil. As organizações da sociedade civil são incluídas no programa por meio de notas fiscais doadas pelos consumidores, que geraram um total de 7 milhões de bilhetes.

Prêmios de R$ 100 no Paraná Pay

De acordo com a Sefa, cerca de 1,8 milhão de consumidores inscritos no Paraná Pay disputarão 8 mil prêmios de R$ 100. Para o sorteio deste mês foram registrados 18,1 milhões de bilhetes.

Para participar dos sorteios do Paraná Pay, é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e concordar com os termos de uso dos créditos e prêmios, o que pode ser feito acessando o perfil de usuário no site ou no aplicativo. Os valores obtidos pelo Paraná Pay podem ser transferidos para a conta bancária vinculada ao Nota Paraná.

Para concorrer aos sorteios

A participação no Nota Paraná é simples: ao fazer compras nos estabelecimentos cadastrados no Paraná os consumidores cadastrados no programa solicitam a inclusão do CPF na nota fiscal, permitindo a acumulação de créditos.

Esses créditos podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou usados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Além disso, cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para participar dos sorteios mensais.

