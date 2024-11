Nota Paraná faz mega sorteio com prêmio de R$ 1 milhão e recorde de participantes

O sorteio especial de R$ 1 milhão do Nota Paraná neste mês de dezembro terá o maior número de participantes da história do programa, que começou em agosto de 2015. Serão 3.193.583 consumidores na disputa. Eles pediram o CPF na nota fiscal e vão concorrer ao prêmio máximo entregue pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) no próximo dia 9.

Além disso, o último sorteio de 2024 também terá o maior número de bilhetes do ano. São 30.660.300 números da sorte registrados pelo programa a partir das compras feitas em agosto. Na média, cada consumidor vai concorrer com 9,6 bilhetes.

Para a coordenadora do programa, Marta Gambini, o número recorde de participantes é motivo de comemoração. “É muito simbólico que esse número aconteça no sorteio especial de R$ 1 milhão às vésperas do aniversário de 10 anos do Nota Paraná”, diz. “É a prova de que o CPF na nota já faz parte da rotina do paranaense e que nosso projeto de consciência fiscal deu muito certo”.

Ao todo, serão 15.103 prêmios sorteados, com o valor de R$ 1 milhão sendo entregue ao grande vencedor. Também serão distribuídos R$ 100 mil e R$ 50 mil para o segundo e terceiro ganhador, respectivamente. Além disso, serão mais 100 prêmios de R$ 1.000 e outros 15 mil de R$ 50.

Essa distribuição acontece apenas quatro vezes ao ano, segundo a nova regulamentação do Nota Paraná. Assim, o sorteio de R$ 1 milhão fica restrito aos meses de fevereiro, maio, agosto e dezembro. No restante do ano, os sorteios convencionais se limitam ao prêmio máximo de R$ 100 mil — mas distribuindo os valores para um número maior de sorteados, com 35.102 prêmios.

Prêmios para entidades sociais

Além do tão desejado prêmio de R$ 1 milhão, o Nota Paraná também vai sortear mais de 20 mil prêmios para entidades sociais no próximo dia 9 de dezembro. Ao todo, serão R$ 2,2 milhões que serão distribuídos a 1.472 organizações participantes.

De acordo com dados do programa, serão 7.854.462 bilhetes para essas entidades. Esse é o segundo maior número de 2024, atrás apenas de abril, quando as organizações concorreram com mais de 8,1 milhões de bilhetes.

Como participar dos sorteios

Ao fazer compras em estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Isso permite acumular créditos de ICMS, que podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou usados para abater valores do IPVA. As notas fiscais com CPF também geram bilhetes para os sorteios mensais. A adesão pode ser feita pelo site ou pelo aplicativo, disponível para Android e iOS.