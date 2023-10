Os três prêmios especiais de R$ 50 mil, R$ 20 mil e R$ 10 mil do programa Nota Curitibana foram sorteados em Curitiba, na quinta-feira (26). Nesta edição, foram premiados o s bilhetes de números 1.496.579 com R$ 50 mil, 1.119.965 com R$ 20 mil e 203.7225 com R$ 10 mil.

Os nomes dos ganhadores serão divulgados pela Prefeitura de Curitiba, após a auditoria independente do concurso concluir a homologação do sorteio. A entrega dos prêmios será feita, nos próximos dias, em cerimônia no Palácio 29 de Março.

Milhões de bilhetes

O sexagésimo sorteio eletrônico do Nota Curitiba gerou 2.427.456 bilhetes para 103.034 participantes referentes ao mês de julho de 2023. O programa conta agora com 201.790 cidadãos cadastrados para os sorteios.

O concurso também se apoia no decreto N° 2207/2017 para estabelecer o critério de distribuição dos bilhetes aos participantes. Cada bilhete incide sobre a primeira nota fiscal de serviços emitida no período com a informação do CPF do tomador. O processo ocorre independentemente do valor da compra e, adicionalmente, a um bilhete gerado a cada R$ 50 com validade restrita ao sorteio de outubro.

Entidades sociais

Além os prêmios principais, sorteio prevê também a premiação de entidades sociais sem fins lucrativos indicadas pelos ganhadores no momento do cadastramento no Nota Curitibana. São duas organizações premiadas para cada sorteado cadastrado. Duas entidades recebem R$ 25 mil, outras duas R$ 10 mil e mais duas instituições escolhidas R$ 5 mil.

Estes valores não são divididos pelos ganhadores, mas indicados como valor adicional, livres de Imposto de Renda ou qualquer desconto. O sorteio também assegura outros R$ 15 mil de prêmios no valor de R$ 10.

Benefícios

O coordenador do programa Nota Curitibana, Eduardo Moraes Makowski, ressaltou as vantagens garantidas pelo Nota Curitibana aos cidadãos. “A Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento implementou o programa Nota Curitibana para estimular a solicitação da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica pelo cidadão. Os benefícios do programa correspondem à geração de créditos e ao sorteio de prêmios que alcançam não só os contribuintes, mas também as Entidades, por isso fica o pedido: não deixem de indicar uma Entidade”, disse.

Makowski também explicou como funciona cada etapa e a maneira correta de recuperar os valores sorteados. “Os créditos podem ser resgatados para a conta bancária ou para abastecer o cartão-transporte da Urbs, além do abatimento do IPTU. Por isso, não deixe os seus créditos expirarem, faça o resgate agora mesmo no Portal do Nota Curitibana”, completou.

O coordenador do programa salientou ainda que, desde do último dia 16 deste mês, o Nota Curitibana passou a ser integrado ao e-Cidadão – base de dados que permite acesso a sistemas da Prefeitura de Curitiba de modo seguro e simples.

“A integração atende a uma determinação do prefeito Rafael Greca que busca oferecer aos nossos cidadãos serviços mais eficientes e menos burocráticos. Com apenas um login e senha os serviços de Curitiba tornam-se mais acessíveis e simples, contribuindo para que sigamos como a cidade mais inteligente e conectada do Brasil”, destaca ainda o secretário municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento, Cristiano Hotz.

