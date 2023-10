Um bolão feito em Curitiba ficou a apenas uma dezena do prêmio máximo da Mega Sena 2649 milionária, sorteada na noite desta quinta-feira (26), em São Paulo, e estava acumulada em R$ 60 milhões. Ninguém acertou os seis números sorteados no concurso que acumulou mais uma vez. Porém, um o bolão gigante de Curitiba acertou cinco das seis dezenas sorteadas, faturando a quina da Mega Sena 2649 milionária.

Resultado Mega Sena 2649: 06, 11, 26, 32, 46 e 56.

O bolão de Curitiba que ganhou prêmio ao acertar cinco das seis dezenas sorteadas pela Mega Sena foi feito na lotérica Pefesa, no Centro de Curitiba. O grupo de 27 apostadores investiu na aposta com sete números. Por terem acertado cinco das seis dezenas da Mega Sena 2649 eles garantiram o prêmio de R$ 105,5 mil. Veja abaixo o detalhamento.

Leia mais! Mega-Sena: inteligência artificial diz como aumentar chances de ficar milionário

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR PEFESA 7 Não Bolão 23 R$105.558,27

O próximo sorteio da Mega Sena ocorre neste sábado (28) e o prêmio acumulado é de R$ 90 mil. Que tal??

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega Sena o jogador pode ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para jogar na Mega Sena milionária o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com seis números, custa R$ 5 e a mais cara, com 20 números, custa R$ 198 mil. A aposta de 7 números feita pelo bolão de Curitiba que ganhou R$ 105,5 mil nesta quinta-feira custou R$ 35,00.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas??

No Batel Nova Mercadoteca de Curitiba: veja bares e restaurantes confirmados Especial Publicitário Aprenda a fazer receita fácil e deliciosa de bolo de aniversário Não sei se vou ou se fico… Parou leva multa? Motoristas encucados com sinalização duvidosa em rua de….