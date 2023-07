Nota Curitibana: prêmio de R$ 50 mil é entregue e ganhador conta como vai gastar

Os prêmios de mais um sorteio do programa Nota Curitibana foram entregues pelo prefeito Rafael Greca, na segunda-feira (3), em Curitiba. O prêmio principal, de R$ 50 mil, foi para o policial rodoviário aposentado Celso Ronaldo Dias. O segundo, de R$ 20 mil, para a empresária Julyane Alves Ospedal Rosa Iurk. E o terceiro, de R$ 10 mil, para o corretor Jonatas Ribeiro de Castro. E os ganhadores revelaram como pretendem gastar seus prêmios!

Ganhador de R$ 50 mil, Celso Ronaldo, que mora no Jardim Social, disse que pretende usar o recurso para viajar com a esposa, Jozani Dias. “Ela vai me ajudar a gastar”, brincou ele, que conta que sempre pede CPF na Nota. “Peço em todos os lugares. E deu certo, fui sorteado”, completou.

Pedir CPF na Nota também é rotina para a empresária Julyane Iurk, moradora do Pilarzinho, “Sempre peço CPF na Nota, desde o início do programa”, afirmou. Acompanhada pelo marido, Thiago Iurk, ela contou que vai utilizar o prêmio em cursos para suas duas filhas e na viagem de férias.

Curitiba também deu sorte para o corretor Jonatas de Castro. “Mineiro, estou há três anos morando em Curitiba. E já ganhei R$ 10 mil no Nota Curitibana”, comemorou ele, que mora no Campo Comprido.

Entidades premiadas

Pela primeira vez, Associações de Pais, Professores e Funcionários (APPF) ganharam prêmios do programa. As APPFs CMEI Santa Felicidade e São Braz receberam R$ 5 mil cada, depois de serem indicadas pelo ganhador do terceiro prêmio.

“Estamos muito felizes, esses recursos extras vão nos ajudar com despesas importantes do CMEI, como a compra de itens de papelaria, higiene, e até mesmo obras”, disse Daniele Cristina Rosa, diretora do CMEI São Braz, que tem 107 alunos.

“Hoje temos basicamente duas fontes de recursos, o fundo rotativo, repassado pela Secretaria Municipal de Educação, e o governo federal, atráves do programa Dinheiro Direto na Escola. Somos muito gratas e os nossos 120 alunos agradecem”, disse Sonia Catini, diretora do CMEI Santa Felicidade.

As outras entidades premiadas foram a Escola Especializada Primavera e o Pequeno Cotolengo do Paraná – Dom Orione, com R$ 25 mil cada uma, indicadas pelo ganhador do primeiro prêmio, e a Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro e a APACN – Apoio à Criança com Câncer, com R$ 20 mil cada, indicadas pelo segundo premiado.

CPF na nota para concorrer aos sorteios

O Nota Curitibana é um programa de incentivo à emissão de nota fiscal de serviços, criado em 2018, que distribui prêmios e gera créditos para o contribuinte. Para participar dos sorteios e ainda conseguir resgatar créditos, o contribuinte precisa fazer um cadastro no site do Nota Curitibana e informar o CPF na emissão da nota fiscal quando contratar um serviço.

É possível pedir o CPF na nota de serviços em estabelecimentos como planos de saúde, escolas particulares, lavanderias, corretagem de seguros, faculdades, cursos de idiomas, construtoras, oficinas mecânicas, empresas de vigilância e limpeza, entre outros. Em média, 15% do valor do imposto pago de ISS na prestação de serviços é convertido em crédito. Os créditos podem ser resgatados para conta corrente, para abater até 50% do IPTU ou ainda para abastecer cartão-transporte do sistema de ônibus da capital.

Desde seu início, o programa distribuiu R$ 14,09 milhões em prêmios. Ao todo são 197.506 participantes cadastrados e 711 instituições que podem ser indicadas, entre entidades sociais, ONGs e Associações de Pais, Professores e Funcionários (APPFs).

