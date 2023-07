Duas apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil 2853 e cada uma vai levar para casa R$ 823.095,45. Os bilhetes foram feitos em Frutal, (MG) e Ribeirão Preto, em São Paulo. Em Curitiba, oito apostas ficaram no quase.

Resultado da Lotofácil 2853: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 21 – 22 – 24 – 25.

Segundo a Caixa Econômica Federal, cada aposta curitibana vai faturar R$1560,40. Veja abaixo, os locais que os bilhetes foram feitos.

O próximo sorteio da Lotofácil ocorre nesta terça-feira (04) com estimativa de prêmio em R$ 1,7 milhão.

Você marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

