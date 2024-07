Nevoeiro atinge o Litoral do Paraná: Marinha emite aviso de alerta

A Marinha emitiu um alerta informando a possibilidade de nevoeiros esparsos no Litoral do Paraná nesta segunda-feira (22). A previsão indicou a presença do fenômeno na faixa litorânea entre Guaratuba, no Paraná, e Peruíbe, em São Paulo.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a ação recebe o nome de nevoeiro de ar marítimo e está sendo observada desde o início desta segunda-feira na costa paraense.

Ainda conforme a explicação do Simepar, esse tipo de nevoeiro acontece pelo resfriamento do próprio ar marítimo sobre uma corrente oceânica fria.

Litoral do Paraná tem novo alerta para nevoeiro nesta terça

A Marinha também emitiu um alerta de nevoeiro válido até às 12 horas desta terça-feira (23). O aviso é válido para o Paraná e São Paulo, entre Guaratuba e Ilhabela. Nesses casos a visibilidade fica muito restrita, menor que mil metros.

Os avisos de mau tempo podem ser consultados pelo site da Marinha.

