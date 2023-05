“Meu desejo é ganhar uma secadora. Estou com três filhos, um recém-nascido, não é fácil para uma mãe”, pediu Dalvana Correia da Silva, mãe do menino Erick, portador de uma doença rara que mora no bairro Tatuquara, em Curitiba.

A história da Dalvana e do Erick é contada pela Tribuna do Paraná desde 2014, quando o menino foi diagnosticado Síndrome de Lennox, um tipo bem raro de epilepsia da infância, caracterizado primariamente por convulsões frequentes

A mãe se dedica integralmente aos cuidados especiais ao filho, que permanece em casa ligado a equipamentos hospitalares que auxiliam na sua respiração e alimentação. Depois de incontáveis internamentos, consultas com diversos especialistas e ida às pressas aos hospitais de Curitiba, a família, que mora na Vila Terra Santa, no Tatuquara, montou uma UTI nos fundos do terreno de sua casa

A partir disso, a família faz rifas para conseguir manter os cuidados com o Erick. “Ainda tem a rifa da cafeteira e de uma cesta de chocolate da Páscoa que não vendeu metade”, lamentou a mãe que ainda tem números para vender a R$ 20.

Questionado pela reportagem neste domingo (14), o que gostaria de ganhar no Dia das Mães, Dalvana logo falou de uma secadora. “Não é fácil, tá complicado. Ajudaria em 100% a minha vida”, disse a guerreira Dalvana.

Como ajudar?

Mais detalhes sobre as rifas e sobre como ajudar podem ser obtidos em contato com a família pelos telefones (41) 99546-6503 e (41) 98870-4358. Também é possível fazer doações diretamente na conta bancária, Pix e PicPay da mãe do Erick.

Caixa Econômica Federal: Dalvana Correia da Silva

Agência: 4744

Conta Poupança: 1288.000812904596-4

O Pix é o CPF: 060.565.959-19

Tem também o PicPay: @dalvana.correia.silva

