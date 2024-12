Natal com chuva em Curitiba? Previsão do tempo tem a resposta!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A véspera de Natal em Curitiba deve ser mais nublada, bem como na região metropolitana e litoral paranaense. Na capital, a terça-feira amanheceu com mínima de 16ºC. A máxima prevista pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) é de 24ºC.

Apesar da nebulosidade, o Simepar prevê tempo abafado no Paraná. Entre a tarde e noite existe possibilidade para chuvas rápidas e localizadas na maioria das regiões, especialmente nas cidades mais próximas da fronteira com a Argentina e da divisa com Santa Catarina.

Conforme o meteorologista Lizandro Jacóbsen a previsão do tempo para Curitiba, região metropolitana de Curitiba e litoral indica tempo estável para a ceia natalina. A previsão de chuva para essas áreas é somente na noite de quarta-feira (25).

“Mais para a virada de quinta-feira que o tempo fica instável tanto nos Campos gerais, como na região metropolitana de Curitiba e na região das praias”, diz o meteorologista.

Jacóbsen explica que nas celebrações de Natal o tempo fica mais chuvoso no oeste e sudoeste paranaense. “Nessas regiões pode chover na madrugada de quarta. Ou seja, no feriado de Natal. A chuva avança pela região exatamente durante a quarta-feira e fica bem instável e chuvoso durante todo o feriado”, afirma.

Já nas outras partes do estado, Jacóbsen relata que “o tempo vai colaborar em algumas regiões para que tenhamos uma noite natalina de temo firme e estável”.