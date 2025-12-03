Natal atrai turistas e hotéis em Curitiba chegam a 100% de lotação em dezembro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com a chegada do fim de ano e a programação de Natal em Curitiba, as redes de hotéis da cidade registram mais movimento. Vários estabelecimentos estão com reservas que chegam a 100% de ocupação nos fins de semana, a partir da segunda quinzena de dezembro.

“Não temos dúvida de que a demanda por hotéis em Curitiba, neste fim de ano, ocorre devido ao enorme interesse de turistas pela vasta programação de Natal. Atrações como o Natal da Disney, inédito no Brasil, mais dias do Natal no Palácio Avenida e as demais atrações da festa despertam o interesse de visitantes agora em dezembro”, avalia Paulo Iglesias, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Paraná (ABIH-PR).

Iglesias explica que o turismo na cidade tem três segmentos: corporativo, eventos e lazer. “Nos últimos anos, o turismo de lazer registrou crescimento em relação às demais categorias turísticas, principalmente na segunda quinzena do mês de dezembro”.

Hotéis de Curitiba estão com expectativa alta

Segundo levantamento da Rede de Hotéis HCC, que tem estabelecimentos com as bandeiras Qoya, Radisson, Go Inn e Quality, houve um aumento na procura de acomodações para a semana que antecede o Natal. Os registros de reservas confirmam, como vem ocorrendo nos últimos fins de ano, que a maioria dos turistas é de São Paulo, Santa Catarina e do interior do Paraná.

O Hotel Go Inn tem reserva de 100% de ocupação de acomodações para o fim de semana de 13 de dezembro e, atualmente, conta com 80% da ocupação para os demais dias do mês. O Hotel Quality prevê preenchimento de 91% de capacidade nos finais de semana de dezembro.

A gerente de vendas do Hotel Mabu, Ana Mainardes, também destaca o dia 13 como o ápice das reservas, até agora, com ocupação total de acomodações do Mabu Curitiba Business, localizado em frente a Praça Santos Andrade, no Centro.

“Nós acreditamos que esta data se relacione com a grande quantidade de espetáculos e atrações de renome, que chamam atenção de diversos lugares do país. Nunca tivemos tantas reservas com grande antecedência para esta data”, revela Ana.

A Rede Slaviero Hotéis e Slim Hotéis, administrada pela Slaviero Hospitalidade, prevê também ocupação de 100%, por conta das reservas, nos fins de semana que antecedem ao Natal.

Impacto econômico

A previsão é que, este ano, o calendário natalino de 2025 atraia cerca de 2,4 milhões de espectadores, um crescimento de 10% em relação ao ano passado (2,2 milhões). Quanto aos turistas, são esperados 322 mil visitantes, enquanto no ano passado foram 292.789 turistas.

Segundo dados do Instituto Municipal de Turismo (IMT), a movimentação de recursos deve chegar a R$ 439,8 milhões, que incluem gastos com hospedagem, alimentação, transporte, passeios e compras. Em 2024, foram R$ 399,9 milhões.

Conforme levantamento da prefeitura, Curitiba tem mais 100 estabelecimentos e 17 mil leitos, entre hotéis, flats, pousadas e hostels, para os mais diferentes públicos.