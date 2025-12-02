Com início do Natal da Disney, Parque Barigui tem acesso único e via bloqueada

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta quarta-feira (3/12) até 23 de dezembro, haverá alterações no trânsito na região do Parque Barigui, em Curitiba, devido aos eventos natalinos. As mudanças visam garantir a segurança dos pedestres e manter a fluidez do tráfego durante as festividades que incluem o Parque Mágico, parte das atrações gratuitas do Disney Celebra – Um Natal Inesquecível.

A entrada de veículos no Parque Barigui será exclusivamente pela BR-277, no bairro Santo Inácio. O estacionamento tem capacidade para 1.009 vagas. Quando lotado, o embarque e desembarque ocorrerão pela Rua Otávio Ganz. A Avenida Cândido Hartmann estará totalmente bloqueada, exceto para veículos credenciados e de emergência.

Para facilitar o acesso, a Urbs disponibilizará a linha especial de ônibus X50 – Serviço Especial de Natal, operando diariamente das 9h às 21h50. Outras linhas regulares também levam o público até as proximidades do parque. Haverá pontos oficiais de desembarque para táxis e carros de aplicativo.

Dicas para visitantes que vão visitar o Natal da Disney

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito recomenda que os motoristas se programem com antecedência, utilizem rotas alternativas quando possível e respeitem a sinalização.

Para quem vai participar das atividades no local, é aconselhável chegar com pelo menos 1h30 de antecedência e optar por transporte público, táxi ou aplicativo.

O Parque Mágico, com espaços temáticos Disney, abre nesta quinta-feira (4/12) às 19h30. A atração inclui uma escultura do Mickey de 6,3 metros e uma árvore de Natal de 35 metros. A decoração estará aberta para visitação livre de 4 a 23 de dezembro. O Disney+ Open Air, com sessões gratuitas de filmes ao ar livre, começa nesta sexta-feira (5/12), das 9h às 22h.