Árvore de Natal de 15 metros ilumina rua em Curitiba até 6 de janeiro

Uma árvore de Natal de 15 metros de altura volta a iluminar o Jardinete Heitor Gurgel do Amaral Valente Netto, na Rua Mário Tourinho, em Curitiba. A atração, localizada no bairro Campina do Siqueira, conta com cordões luminosos de programação eletrônica que criam efeito de movimento e uma grande estrela no topo.

A decoração natalina, instalada pelo Grupo Servopa, faz parte da programação do Natal de Curitiba 2025. É o sétimo ano consecutivo que a empresa monta a árvore cenográfica neste ponto, que é uma das principais vias de ligação da capital paranaense com a BR-277.

Os visitantes poderão apreciar a iluminação a partir das 19h, seja passando de carro, ônibus ou a pé. A árvore ficará exposta de 1º de dezembro até 6 de janeiro, integrando os pontos turísticos natalinos da cidade durante este período.

O local se tornou um ponto popular para fotos em família durante as festividades de fim de ano, atraindo moradores e turistas interessados em registrar momentos com a decoração iluminada ao fundo.