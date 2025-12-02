Previsão de chuva adia estreia do espetáculo de Natal da Família Madalosso

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A atração de Natal do Restaurante Família Madalosso, em Santa Felicidade, teve a estreia adiada pela segunda vez. Prevista para acontecer nesta terça-feira (02/12), a apresentação foi cancelada devido à previsão de chuva para Curitiba.

Essa é a segunda mudança de data, já que o espetáculo O Natal da Família Madalosso: encantando Santa Felicidade estava planejado, inicialmente, para estrear no último domingo (30/11). No entanto, precisou ser remarcado por conta da chuva.

A nota data para a primeira apresentação, divulgada nas redes sociais do restaurante, será no domingo (07/12), às 19h30.

Espetáculo de Natal do Restaurante Família Madalosso

Já tradição da programação do Natal de Curitiba, a 6ª edição do espetáculo do tradicional restaurante promete emocionar moradores e turistas. As apresentações músico-teatrais acontecerão no estacionamento do restaurante, com duração de aproximadamente uma hora.

Além da estreia no dia 7 de dezembro, estão programadas sessões para os dias 9, 14, 16, 21, 22 e 23 de dezembro, sempre às 19h30. A participação no evento é gratuita.