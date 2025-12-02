Natal de Curitiba: espetáculo com capivaras estreia no Passeio Público

O Natal de Curitiba 2025 ganha duas novas atrações nesta quarta-feira (3/12). No Passeio Público, estreia o espetáculo ‘Um Sonho de Natal na Ilha das Ilusões’, com a inusitada Família Capivara como protagonista. Já no Parque Tanguá, abre ao público o tradicional carrossel com cavalinhos e ‘xícaras malucas’.
A partir das 19h15, o show no Passeio Público apresentará a história da Família Capivara em um palco montado na Ilha das Ilusões. Durante 30 minutos, bonecos manipulados por atores representarão pai, mãe e dois filhotes capivaras em uma aventura natalina, interagindo com o público.
Além do espetáculo, o Passeio Público conta com outras atrações gratuitas como o carrossel veneziano, trenzinho sobre trilhos e a Casa do Papai Noel, funcionando de segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, e aos fins de semana, das 9h às 20h.
No Parque Tanguá, o carrossel patrocinado pela PUCPR/Grupo Marista abre às 14h. Com 30 cavalinhos e quatro ‘xícaras malucas’, o brinquedo é acessível para crianças e adultos com dificuldade de locomoção. Funciona de segunda a sexta-feira, das 14h às 20h, e aos sábados e domingos, das 14h às 21h, para crianças de até 12 anos.
Outras atrações do dia incluem o Auto de Natal no Largo da Ordem, às 20h, e o musical ‘A Inesquecível Fábrica de Emoções’ na Praça Santos Andrade, às 21h. Em caso de mau tempo, espetáculos ao ar livre podem ser adiados ou cancelados.
O Natal de Curitiba 2025, realizado pela Prefeitura, conta com diversos patrocinadores e oferece programação de 24 de novembro a 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro.