Salpicão vegetariano de Natal: 5 receitas irresistíveis e sem carne

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Natal é uma época de celebração e confraternização, e a culinária desempenha um papel crucial nesse contexto festivo. Para aqueles que seguem uma dieta vegetariana, existem opções que podem proporcionar uma ceia deliciosa. O salpicão, por exemplo, é uma salada fria que une diversos ingredientes e que pode ser reinventada sem ingredientes de origem animal, oferecendo sabores deliciosos e texturas variadas.

A seguir, confira 5 receitas de salpicão vegetariano para o Natal!

Salpicão vegetariano leve

Ingredientes

1 xícara de chá de cenoura descascada e ralada

2 xícaras de chá de repolho fatiado em tiras

fatiado em tiras 1 colher de sopa de suco de limão

Sal, maionese vegana, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Folhas de coentro para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a cenoura e o repolho e misture. Adicione a maionese vegana e mexa para incorporar. Tempere com suco de limão, sal, pimenta-do-reino e azeite. Decore com folhas de coentro e leve à geladeira até o momento de servir.

Salpicão vegetariano de batata com maçã

Ingredientes

1 cenoura descascada e ralada

descascada e ralada 1 xícara de chá de batata cozida e cortada em cubos

1 xícara de chá de batata-palha

1/2 maçã-verde sem sementes e picada

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 salsão picado

1/2 xícara de chá de azeitona verde sem caroço e picada

1/2 xícara de chá de uva-passa

1/2 xícara de chá de maionese vegana

Suco de 1 limão

Sal e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a cenoura, a batata, a maçã-verde, o milho-verde, o salsão, a uva-passa e a azeitona. Adicione a maionese vegana, o sal e o suco de limão e mexa para incorporar. Leve à geladeira por 1 hora. Retire da geladeira e sirva com a batata-palha e o cheiro-verde.

Salpicão vegetariano tradicional (Imagem: Estudio Conceito | Shutterstock)

Salpicão vegetariano tradicional

Ingredientes

1 xícara de chá de ervilha fresca cozida

2 colheres de sopa de uva-passa preta

preta 1 cenoura descascada e ralada

170 g de milho-verde

1 xícara de chá de repolho fatiado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 xícara de chá de maionese vegana

100 g de batata-palha

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a ervilha, a uva-passa, a cenoura, o milho-verde e o repolho e misture. Tempere com azeite e sal. Por último, coloque a maionese vegana e mexa para incorporar. Leve à geladeira por 1 hora. Retire da geladeira e sirva com a batata-palha.

Salpicão vegetariano de palmito

Ingredientes

Salpicão

1,8 kg de palmito picado

2 colheres de sopa de uva-passa

1 cebola-roxa descascada e cortada em cubos

1/2 maçã-verde sem sementes e picada

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos

1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em cubos

1 pimentão verde sem sementes e cortado em cubos

Molho

300 g de creme de leite de amêndoas

1 colher de sopa de mostarda

2 colheres de sopa de maionese vegana

1 colher de sopa de vinagre

Sal, cheiro-verde picado e batata-palha a gosto

Modo de preparo

Salpicão

Em um recipiente, coloque o palmito, a uva-passa, a cebola-roxa, a maçã-verde e os pimentões e misture. Reserve.

Molho

Em outro recipiente, coloque o creme de leite de amêndoas, a mostarda, a maionese vegana, o vinagre e o sal e misture até obter uma consistência homogênea. Junte o molho à salada e mexa para incorporar. Leve à geladeira por 1 hora. Retire da geladeira e acrescente a batata-palha e o cheiro-verde. Sirva em seguida.

Salpicão vegetariano de quinoa e alho-poró

Ingredientes

Salpicão

1 xícara de chá de quinoa cozida

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 talo de alho-poró cortado em rodelas finas

1 cenoura descascada e ralada

1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado

170 g de milho-verde

Azeite de oliva e sal a gosto

Creme

2 colheres de sopa de maionese vegana

4 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho descascados e picados

Suco de 1 limão

Sal a gosto

Modo de preparo

Salpicão

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho-poró e refogue por 4 minutos. Desligue o fogo e transfira para um refratário. Acrescente a cenoura, o pimentão, o milho-verde e a quinoa e misture. Reserve.

Creme

Em um liquidificador, coloque a maionese vegana, o azeite, o alho, o suco de limão e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje o creme sobre os vegetais e mexa para incorporar. Leve à geladeira por 1 hora e sirva em seguida.