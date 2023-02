Começa nesta quinta-feira (09) uma consulta pública para ajudar a descobrir a percepção da população com mais de 60 anos sobre Curitiba. A consulta, organizada pelo Instituto Municipal de Administração Pública (Imap), é requisito para a elaboração do Plano Municipal da Cidade Amiga do Idoso, que vai envolver equipamentos e serviços das diversas áreas da prefeitura da capital.

Pessoas desta faixa etária ou responsáveis pelos seus cuidados são convidados a participar pela internet ou pelos formulários físicos que serão aplicados em eventos voltados à terceira idade e que também estarão disponíveis no Espaço Cidadão das Ruas da Cidadania.

Com a consulta em andamento, a cidade vai firmar o convênio com a Organização Mundial de Saúde e passar a fazer parte da Rede de Cidades Amigas das Pessoas Idosas. A assinatura está prevista para acontecer em março, nas comemorações dos 330 anos de Curitiba.

O presidente do Imap, Alexandre Matschinske, lembra que Curitiba já é uma cidade, em grande parte, preparada para o envelhecimento da sua população, com programas e equipamentos voltados à saúde preventiva e ao bem-estar dos idosos.

“Apresentamos já à OMS uma série de ações e programas que nos deixam mais perto de nos tornarmos parte desta rede”, diz Matschinske. “Com as etapas para a construção do plano, a ideia é avaliar e promover as melhorias que vierem a ser necessárias”, completa.

Capacitação

Para que a aplicação dos formulários seja feita da forma mais assertiva possível, gestores das administrações regionais passaram, na tarde desta quarta-feira (8), por uma capacitação promovida pelo Imap.

“Precisamos que todos estejam alinhados com as necessidades propostas pela OMS e com a realidade da nossa cidade”, reforça a diretora de Planejamento, Pesquisa e Inovação do Instituto, Adriane Cristina dos Santos.

Como participar

A partir desta quinta-feira, os formulários já podem ser respondidos pelo site da pesquisa ou serão aplicados em eventos e ações voltadas para o público-alvo pelas administrações regionais. Quem preferir, pode ir a um Espaço Cidadão nas Ruas da Cidadania para responder ao questionário.

Será necessário informar nome completo, CPF, endereço e data de nascimento.