Mulher vive dia de terror em Curitiba com agressões de ex-companheiro

Um homem de 54 anos foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (07), no bairro Umbará. A ação coloca fim numa série de crimes contra sua ex-companheira, incluindo lesão corporal, ameaça, violação de domicílio e estupro.

O caso veio à tona após a vítima relatar um episódio de violência ocorrido em 1º de dezembro de 2024. O estopim para a agressão teria sido a retirada de dinheiro de uma conta conjunta do casal.

Segundo as investigações, o suspeito invadiu a residência onde moravam usando uma escada e uma barra de ferro, sem danificar a fechadura. No interior do imóvel, a situação escalou rapidamente.

O delegado Pablo Andrade Amorim detalhou a situação. “O agressor desferiu tapas no rosto da vítima e a segurou pelo pescoço, ameaçando tirar sua vida. As marcas eram visíveis na região”.

A violência não parou por aí. O homem saiu e retornou armado com uma barra de ferro e uma arma branca, renovando as ameaças. “Ele a prensou contra a parede, mas dessa vez as agressões não deixaram marcas aparentes”, explicou Amorim.

O terror continuou quando o agressor forçou a vítima a consumir drogas, colocando um cachimbo em sua boca sob ameaça de morte. As agressões físicas prosseguiram com tapas e puxões de cabelo.

O ápice da brutalidade veio em seguida. “O suspeito forçou a vítima a praticar atos sexuais sem consentimento, supostamente filmando a cena com um celular. Durante todo o episódio, ele a insultava com palavras de baixo calão”, relatou o delegado.

Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Civil do Paraná solicitou e obteve a prisão preventiva do agressor, que já se encontra no sistema penitenciário.