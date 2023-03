Mulher que mantinha cães com lesões e infecções é denunciada por maus-tratos em Curitiba

Uma mulher que mantinha dois cães em condições insalubres foi denunciada pelo Ministério Público do Paraná por maus-tratos contra animais domésticos. O caso aconteceu no bairro Santa Felicidade, em Curitiba. Depois de uma denúncia, uma vistoria verificou que os cachorros, um da raça shitzu e outro sem raça definida, viviam em um ambiente sujo, com fezes e urina espalhadas.

Os animais tinham diversas lesões e infecções. A Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente de Curitiba assinou a ação penal. Ela tramita agora na 6ª Vara Criminal de Curitiba.

“Eles estavam sem os cuidados básicos de saúde. Tinham sarna, infecção nos olhos e nos ouvidos. A tutora vai responder por causa da omissão, ela poderia ter cuidado desses animais para que eles não tivessem esse sofrimento. A pena por maus-tratos vai de dois a cinco anos”, explica o promotor de Justiça Sérgio Luiz Cordono.

Acumuladora de cães

Em janeiro deste ano, uma idosa de 62 anos foi alvo de uma operação da Polícia Civil por manter 300 cães em situação insalubre em uma casa no bairro São Lourenço. Os animais estavam sem água e comida. Eles viviam em caixas de transporte cercados por fezes e urinas. A denúncia partiu dos vizinhos devido ao cheiro forte.

O crime de maus-tratos está previsto na Lei de Crimes Ambientais. Além da reclusão, ele estabelece multa e proibição da guarda dos animais.