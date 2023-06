Uma mulher de 28 anos morreu no final da manhã desta quinta-feira (29) ao despencar com o carro em uma ribanceira de aproximadamente 20 metros de altura, no bairro Orleans, em Curitiba. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência no Contorno Norte e devido ao acidente, o trânsito na região ficou congestionado.

As causas que provocaram a morte da mulher ainda serão apuradas posteriormente, mas chamou atenção que no local não há marcas de frenagem no asfalto.

A mulher chegou a ser atendida por uma ambulância, mas não resistiu aos graves feridos causados pela queda. O marido da mulher chegou ao local logo após os primeiros atendimentos.

A Polícia Científica vai atender o caso para buscar respostas sobre a ocorrência. Não se descarta um mal súbito ou mesmo falha mecânica.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

