Mulher é presa suspeita de abusar sexualmente de motorista de aplicativo

A mulher suspeita de ter participado de um estupro contra uma motorista de aplicativo em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, foi presa na sexta-feira (30). Ela estava sendo procurada há uma semana pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). Um homem que também teria participado do crime ainda não foi localizado.

Segundo os policiais, foi solicitada uma viagem por um aplicativo de corrida do bairro Parolin, em Curitiba, com destino a Campo Largo, na RMC. Durante a viagem, mudaram a rota e abusaram sexualmente da vítima de 47 anos que procurou ajuda em uma casa próxima ao local onde foi abandonada. Ela foi encaminhada a um hospital.

No decorrer das investigações, a Polícia Civil representou pelos mandados de prisão preventiva, que foram expedidos. A acusada foi presa em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Caso tenha informação que possa ajudar a PCPR, denuncie de forma anônima pelos números 197, da Polícia Civil, 181, do Disque-Denúncia ou (41) 3641-6013 e (41) 3641-6014.

