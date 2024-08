Casal suspeito de estuprar motorista de aplicativo é procurado pela Polícia

Um casal suspeito de abusar sexualmente de uma motorista de aplicativo em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), está sendo procurado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR).

Segundo as autoridades policiais, foi solicitada uma viagem por um aplicativo de corrida do bairro Parolin, em Curitiba, com destino a Campo Largo, na RMC. Durante a viagem, mudaram a rota e abusaram sexualmente da vítima de 47 anos.

Polícia na cola do casal suspeito

A PCPR divulgou imagens dos procurados pelo crime. Caso tenha informações que possam colaborar na investigação, as denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (41) 3641-6013 diretamente à equipe de investigação.

