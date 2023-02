Quatro integrantes de uma quadrilha suspeitos de um assalto a uma joalheria no Centro de Curitiba estão sendo procurados pela Polícia Civil nesta terça-feira (28). A ação criminosa foi no dia 29 de setembro de 2022, mas a caçada aos marginais foi desencadeada apenas agora, após investigações da Polícia Civil.

+Leia mais! Leilão! Curitiba quer vender dois terrenos de valor milionário; saiba onde e o motivo

Imagens divulgadas pela Polícia mostram integrantes do grupo criminoso, entre eles uma mulher, cometendo o crime na loja. Na ocasião, os marginais entraram na joalheria, que funcionava dentro de um prédio, e furtaram diversas joias avaliadas em R$ 1 milhão. A polícia recuperou os objetos durante uma ação realizada no final do ano passado.

O delegado Rodrigo Brown, que investiga o caso, contou que a quadrilha era bem estruturada, sendo que cada um dos integrantes tinha uma função específica. A mulher se passou por cliente, foi ao local e fez filmagens de dentro do estabelecimento e do banheiro para mostrar aos comparsas.

“A menina se passava por cliente e, nesse caso, uma joalheria exclusiva que só atendia com hora marcada. No local ela fez varias imagens, passou mensagens pros comparsas, dando o número de funcionários, horário de funcionamento, e fez imagens do banheiro e da fachada do prédio, pois a quadrilha tem por hábito escalar prédios comerciais do Centro e fazer a entrada pela janela”, explicou o delegado.

Entre os procurados, segundo a Polícia, estão: Maria Eduarda Corrêa de Miranda, Rodrigo Silva Ribeiro, Leonardo Alexandre Cruz e Eduardo Guerreiro da Silva.

Após investigação os policiais realizaram uma ação com o objetivo de localizar os envolvidos e cumprir mandados de busca e apreensão. Os quatro indivíduos seguem foragidos.

Joias foram recuperadas, agora a policia está na cola dos integrantes de quadrilha. Foto: Reprodução/Polícia Civil.

Sabe de algo? Denuncie!

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na localização dos procurados. As denúncias podem ser feitas de forma anônimas, pelos números 197, da PCPR, ou 181 do Disque-Denúncia.

Quarteto do crime é procurado pela Polícia Civil suspeitos de assalto a joalheria no Centro de Curitiba. Foto: Reprodução/Polícia Civil.

Veja que incrível