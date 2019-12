Uma mulher morreu atropelada por um ônibus, na madrugada deste sábado (14), ao tentar atravessar a pé um trecho da BR-376, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O acidente ocorreu por volta das 5h, no quilômetro 4 da rodovia, no sentido Tijucas do Sul (RMC), perto do acesso ao Aeroporto Internacional Afonso Pena.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A vítima não portava documentos e não havia sido identificada até o início da manhã. Durante o atendimento, o trânsito fluiu por apenas uma das faixas.

Segundo a PRF, o trecho pelo qual a mulher tentou cruzar a rodovia era seguido de uma curva. Por esse motivo, o motorista do ônibus não teria tido tempo de frear o veículo ao ver a vítima. O local também não tem faixa de pedestres. O trecho fica no limite entre o final da Avenida das Torres e início da BR-376.

O baixo movimento de veículos na rodovia, no horário do acidente, não provocou complicações para quem seguia sentido aeroporto. Após o atendimento, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).