O tempo de execução e as obras do novo binário entre os bairros Tarumã e Cajuru, em Curitiba, estão causando descontentamento para alguns motoristas que enfrentam diariamente o trânsito na região. Uma das reclamações é o bloqueio da rua Professora Olga Balster, que permite o acesso ao Jockey Plaza Shopping e ao Centro Universitário UniBrasil.

De acordo com o motorista Carlos Fleischfresser, o bloqueio faz com que a Avenida Victor Ferreira do Amaral tenha muito congestionamento. “Passo pelo trecho nos horários de pico, às 7h45 e 18h15, e a avenida está com trânsito bem mais lento e um volume de veículos acima da média. Isto ocorre nos dois sentidos da via”.

Ele também comenta que a Prefeitura de Curitiba removeu o asfalto e iniciou a troca de pavimentação de várias ruas simultaneamente, o que está prejudicando o trânsito. “Ao invés de iniciar e terminar a troca por cada rua, eles apenas retiram o asfalto de todas as ruas”, diz o motorista.

O curitibano também menciona o tempo prolongado de execução das obras. Ele afirma que as ruas Durval Borges de Macedo e 21 de Junho tiveram o asfalto removido e estão escavadas há mais de três semanas. No entanto, o leitor da Tribuna garante que não aconteceu uma continuação do trabalho, dando uma impressão de abandono do serviço.

“A falta de planejamento na execução deste trabalho é sofrível”, desabafa Fleischfresser.

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

O que diz a prefeitura

A Secretaria Municipal de Obras Públicas de Curitiba (SMOP) explica que o que está acontecendo ali não é apenas a troca do asfalto, mas um conjunto de intervenções que estão em andamento e fazem parte da implementação do novo binário entre os bairros Tarumã e Cajuru, que irá acontecer nas ruas Olga Balster e Nivaldo Braga.

A SMOP também garante que as obras não estão abandonadas. “A intervenção integra o Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba, financiado pelo New Development Bank (NDB), e é a primeira obra para melhorar o itinerário do BRT Leste-Oeste. É uma obra de grande porte, em andamento, com intervenções diferentes, em estágios diferentes, ao longo do trecho.”

A previsão da prefeitura é que os trabalhos sejam concluídos no primeiro semestre de 2024.

Quais são as mudanças para o novo binário em Curitiba

A SMOP detalhou que para implantar o binário que vai transformar as ruas paralelas de mão dupla em vias de sentido único, estão sendo realizadas ações de terraplanagem, pavimentação, drenagem, sinalização, paisagismo, infraestrutura para fibra ótica, semaforização, iluminação pública e realocação de rede de distribuição urbana.

“As vias terão infraestrutura cicloviária, melhoria na acessibilidade com novas calçadas e faixas exclusivas para o transporte coletivo”, diz nota.

Mudança em ruas de Curitiba

Na rua Professor Nivaldo Braga, que após a conclusão dos serviços terá sentido único da Avenida Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã, em direção à Rua Miguel Caluf, no Cajuru, as readequações alcançarão 2.100 metros.

No trecho, conforme informado pela SMOP, foram implantados os meios-fios, a rede de fibra ótica e as equipes finalizam as novas calçadas com acessibilidade. Cerca de 780 metros de obras foram executados na via.

Já a Rua Professora Olga Balster terá sentido oposto, da Rua Assma Karam Geara, no Cajuru, para a Avenida Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã. As mudanças estão acontecendo ao longo de 2.400 metros de extensão. Foram executados os serviços de drenagem, terraplanagem e das camadas iniciais da pavimentação no trecho e aproximadamente 800 metros, na extensão entre a Assma Karam e a Reinaldo Thá.

