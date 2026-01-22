MPPR denuncia por homicídio homem que atropelou e matou taxista em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Ministério Público do Paraná (MPPR) apresentou denúncia por homicídio contra Henrique de Mattos, 23 anos, acusado de atropelar e matar o taxista Alci Rosa de Oliveira, de 70 anos. O caso aconteceu em 9 de novembro de 2025, na Rua Francisco Torres, no Centro de Curitiba, após uma batida entre os veículos dos envolvidos.

De acordo com a denúncia, formalizada pela 5ª Promotoria de Justiça de Crimes Dolosos Contra a Vida, o taxista estava com o carro estacionado quando o veículo conduzido pelo jovem colidiu contra o automóvel da vítima. Ao deixar o carro para verificar os danos e questionar o ocorrido, o Alci foi surpreendido e atropelado por Henrique, que fugiu do local sem prestar socorro. O caso foi registrado por câmeras.

Alci chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, onde permaneceu internado por três dias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Na denúncia, o MPPR ressalta que o crime foi cometido por motivo fútil – um desentendimento no trânsito – e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que o taxista foi atropelado sem qualquer discussão prévia, o que reduziu as chances de defesa.

A Promotoria também destacou como agravante o fato de a vítima ser idosa, tendo 70 anos no momento do crime. O caso agora segue para apreciação da Justiça.