Operação fiscaliza hotéis no Centro de Curitiba e prende 8 pessoas

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) de Curitiba realizou nesta quinta-feira (22/1) a primeira fase da Operação Checkout 2026, fiscalizando estabelecimentos comerciais no Centro da cidade. A ação resultou na interdição de um hotel e uma pensão, além da prisão de oito pessoas.

Durante a operação, foram vistoriados três estabelecimentos comerciais, dois hotéis e uma pensão na área central. As autoridades prenderam duas pessoas que possuíam mandados de prisão em aberto por crimes como homicídio, furto e receptação. Outras seis foram encaminhadas à delegacia por posse de drogas para consumo pessoal.

A Vigilância Sanitária interditou um hotel e uma pensão por falta de condições sanitárias e de higiene. Os proprietários têm sete dias para realocar os moradores e 30 dias para realizar as reformas necessárias. A Secretaria Municipal do Urbanismo emitiu notificações por irregularidades nos alvarás e licenças de funcionamento.

A Operação Checkout faz parte do programa Curitiba de Volta ao Centro, lançado pelo prefeito Eduardo Pimentel no início do ano para reforçar a segurança na região central. A ação contou com a participação da Guarda Municipal, Polícia Civil, Secretaria Municipal do Urbanismo, Vigilância Sanitária e Copel.

Iniciada em 2025, a operação visa combater o tráfico de drogas, furtos e roubos, além de fiscalizar as condições sanitárias dos estabelecimentos. O trabalho é baseado em um mapeamento realizado pelo setor de inteligência da SMDT, focando em hotéis e pensões da área central de Curitiba.