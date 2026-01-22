Homem é preso por tráfico de drogas na Praça Tiradentes em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Guarda Municipal de Curitiba (GMC) prendeu em flagrante um homem por tráfico de drogas na Praça Tiradentes, no centro da cidade, na tarde de quarta-feira (21). A ação faz parte da Operação Centro Seguro, que visa coibir crimes na região central.

Durante patrulhamento a pé, os agentes notaram movimentação suspeita entre os tubos de ônibus. Na abordagem, o suspeito foi flagrado contando dinheiro. No teto de uma banca próxima, foram encontradas 22 pedras de crack e uma quantidade não especificada de cocaína, além de cerca de R$ 200 em posse do homem.

O suspeito, que já possuía passagens por receptação e ameaça, foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil do Paraná para os procedimentos cabíveis. Esta é a quarta prisão por tráfico de drogas realizada pela GMC na Praça Tiradentes nas últimas duas semanas.

A Operação Centro Seguro, retomada no início de janeiro, é uma ação integrada entre a Guarda Municipal e forças de segurança estaduais. Diariamente, mais de 100 agentes realizam patrulhamento preventivo e ostensivo em pontos estratégicos do Centro, como as praças Rui Barbosa, Osório e Oswaldo Cruz, além do Terminal do Guadalupe, Largo da Ordem e entornos da Rodoferroviária e do Mercado Municipal.