Operação Centro Seguro

Homem é preso por tráfico de drogas na Praça Tiradentes em Curitiba

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 22/01/26 14h31
Guarda Municipal prende homem em flagrante por tráfico de drogas na Praça Tiradentes. Imagem: GMC

A Guarda Municipal de Curitiba (GMC) prendeu em flagrante um homem por tráfico de drogas na Praça Tiradentes, no centro da cidade, na tarde de quarta-feira (21). A ação faz parte da Operação Centro Seguro, que visa coibir crimes na região central.

Durante patrulhamento a pé, os agentes notaram movimentação suspeita entre os tubos de ônibus. Na abordagem, o suspeito foi flagrado contando dinheiro. No teto de uma banca próxima, foram encontradas 22 pedras de crack e uma quantidade não especificada de cocaína, além de cerca de R$ 200 em posse do homem.

O suspeito, que já possuía passagens por receptação e ameaça, foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil do Paraná para os procedimentos cabíveis. Esta é a quarta prisão por tráfico de drogas realizada pela GMC na Praça Tiradentes nas últimas duas semanas.

A Operação Centro Seguro, retomada no início de janeiro, é uma ação integrada entre a Guarda Municipal e forças de segurança estaduais. Diariamente, mais de 100 agentes realizam patrulhamento preventivo e ostensivo em pontos estratégicos do Centro, como as praças Rui Barbosa, Osório e Oswaldo Cruz, além do Terminal do Guadalupe, Largo da Ordem e entornos da Rodoferroviária e do Mercado Municipal.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.