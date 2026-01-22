Dupla é presa após roubo de canetas emagrecedoras em farmácia de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na manhã de quarta-feira (21/01), dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) após roubarem uma farmácia no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. A dupla havia subtraído aproximadamente 30 caixas de canetas emagrecedoras do estabelecimento.

As investigações começaram depois que a equipe policial foi informada sobre o crime. Com base nas informações iniciais e nas imagens de segurança capturadas durante o roubo, os agentes realizaram buscas pela região e conseguiram localizar os dois suspeitos que apareciam nas gravações.

“Durante a abordagem, os itens subtraídos foram encontrados no interior de uma geladeira, juntamente com uma quantia em dinheiro relacionada ao crime”, explica o delegado da PCPR Fernando Zamoner.

Após a confirmação do flagrante, os dois homens foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecerão à disposição da Justiça.