MPPR denuncia por homicídio qualificado envolvidos em corte de árvore na BR-277

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Litoral do Paraná

Quatro pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) por homicídio qualificado após a queda de uma árvore na BR-277, no litoral do estado, que resultou em uma morte e deixou outros três feridos. A denúncia foi apresentada por meio da Promotoria de Justiça de Morretes.

O caso ocorreu no dia 17 de abril. Segundo as investigações, os denunciados derrubaram uma árvore de aproximadamente 30 metros sem qualquer equipamento de segurança ou interdição da pista. Três dos acusados são funcionários da empresa contratada para o serviço ilegal, responsáveis pela operação da motosserra, corrente e trator. O quarto envolvido foi quem contratou o serviço.

O MPPR apontou que os acusados tinham pleno conhecimento dos riscos que poderiam causar. A proximidade da árvore com a rodovia e o tamanho considerável eram fatores evidentes. Nenhuma norma de segurança florestal foi seguida durante a operação, frisou o MP.

Ministério Público incluiu motivo torpe na denúncia

A denúncia incluiu a qualificadora de motivo torpe, já que, para o MPPR, os denunciados priorizaram o lucro em detrimento da segurança, deixando de realizar o planejamento técnico necessário para uma operação deste tipo.

Além da condenação criminal, o Ministério Público também solicitou que os acusados sejam obrigados a pagar indenização aos familiares das vítimas.

No dia 12 de maio, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluiu o inquérito do caso e indiciou os quatro envolvidos. Conforme investigação da polícia, eles tinham conhecimento dos riscos de cortar a árvore naquele trecho.