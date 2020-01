Os motoristas de aplicativos, como Uber, 99 e Cabify, devem ficar atentos ao cadastro na prefeitura de Curitiba. O prazo do cadastramento na Urbs – empresa municipal que gerencia o transporte coletivo na capital – é na próxima sexta-feira (31). Até sexta-feira (24), 10 mil motoristas já haviam se inscrito e 7,2 mil ainda estavam com documentos pendentes.

“O fim do prazo é 31 de janeiro, mas temos equipes atendendo o dia todo, além disso, a pessoa pode fazer também via internet”, esclareceu o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto.

LEIA+ Leilão da Setran tem Golf a partir de R$ 1,7 mil, além de motos e outros veículos

A Urbs começou o cadastro no dia 21 de outubro de 2019. A medida obedece ao decreto assinado pelo prefeito Rafael Greca em agosto, que amplia a regulamentação do serviço na cidade. A Urbs explica que uma das principais funções do cadastro é inibir que veículos clandestinos circulem por Curitiba.

São José dos Pinhais

A prefeitura de São José dos Pinhais também está fazendo o cadastro de motoristas de aplicativo, após assinatura de um decreto que regulamenta a atividade no dia 15 de janeiro. São José dos Pinhais é um dos principais pontos de corridas por aplicativos por causa do Aeroporto Afonso Pena.