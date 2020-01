Golf ano 2001 por lances a partir de R$ 1,7 mil, um Palio a partir de R$ 2,6 mil e até uma moto CB 300 R com lances saindo de R$ 3,1 mil. Estes são alguns dos veículos que estão em um leilão da Superintendência de Trânsito (Setran), que ocorre no próxima quarta-feira (29), às 12h. Os veículos podem ser vistoriados por interessados na compra entre segunda (27) e terça-feira (28).

Moto está disponível no leilão da Setran. Foto: Reprodução.

De acordo com a Setran, os veículos em leilão foram apreendidos após fiscalizações de trânsito em Curitiba. Como não foram retirados pelos donos dentro do prazo, estão disponíveis pro leilão e podem ser visitados no pátio da Setran, na Rua Alberto Klemtz, nº 310, no bairro Portão.

Palio tem lances a partir de R$ 2,6 mil. Foto: Divulgação.

O leilão tem ainda lotes com veículos considerados apenas como sucata aproveitável e outro chamado de sucata com motor inservível.

Leilão da Setran

Leilão de automóveis e motocicletas em condição de circulação

Data: 29/1 (quarta-feira)

Horário: 12h

Site: www.vipleiloes.com.br

Visitação aos modelos do leilão

Datas: 27/1 e 28/1 (segunda e terça-feira)

Horário: das 09h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h

Local: Pátio da Setran

Endereço: Rua Alberto Klemtz, 310 – Portão