Os motoristas de aplicativos de carona de Curitiba e da Região Metropolitana estão realizando nesta manhã de segunda-feira (15) uma manifestação como forma de protesto contra a defasagem dos repasses do valor pago pela corrida por parte das empresas. A paralisação foi convocada pela Federação dos Motoristas de Aplicativos do Brasil (Fembrapp). A expectativa de adesão é de 70% da classe em todo o país.

A concentração dos motoristas teve início no Parque São José, em São José dos Pinhais. O roteiro prevê a ida dos condutores pela Avenida Comendador Franco (a Avenida das Torres) até o Aeroporto Internacional Afonso Pena. Retornam pela Avenida das Torres e seguem para o Centro Cívico, em Curitiba.

A parada ocorrerá na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), onde representantes irão conversar com o presidente da Casa, o deputado Ademir Traiano (PSD). Depois dessa conversa, os motoristas devem percorrer ruas de Curitiba ao lado de um caminhão de som. A previsão de término é para às 15 horas no Parque Barigui.

Reclamações

A principal reclamação da categoria é o valor repassado pelas plataformas aos motoristas que recebem 40% do valor da corrida cobrado ao passageiro, ou seja, as empresas ficam com o valor maior. Além disso, cabe ao motorista a manutenção do veículo, combustível e dependendo do caso, a locação.

