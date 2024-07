O motorista de um carro morreu após capotar o veículo em um acidente na BR-277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na noite de sábado (13). A situação aconteceu por volta das 18h10, no km 63,1.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle da direção e saiu da pista. Em seguida, o automóvel capotou. A vítima foi identificada como um homem de 58 anos.

Ao ser ejetado, o condutor, que aparentemente estava sem cinto de segurança, também teve o corpo esmagado pelo próprio veículo. A polícia informou que no momento do acidente a pista estava molhada.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!