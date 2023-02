O motorista do caminhão que provocou o acidente na última terça-feira (15) na BR-277 em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba, não fugiu do local da ocorrência. O condutor se apresentou espontaneamente à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e chegou a fazer o teste do etilômetro. O resultado foi negativo para o uso de álcool.

O acidente foi divulgado nas redes sociais do “Grupo BR277”, com imagens gravadas pelo motorista que estava atrás do veículo carregado com álcool etílico, que conseguiu filmar o exato momento da colisão.

No vídeo, é possível ver que o caminhão que levava carretas com dois contêineres passa pela esquerda e chega a tocar na lateral do caminhão que levava álcool etílico. O condutor não consegue controlar o veículo após a colisão e tomba. O caminhão que vinha atrás e fazia a filmagem, ainda chegou a bater contra o veículo tombado.

Sem indício de colisão proposital

De acordo com a PRF, o motorista responsável pelo acidente parou a caminhão logo após o local da batida e se apresentou. “Ele mesmo se apresentou, todos os veículos e motoristas envolvidos em qualquer acidente de trânsito são fiscalizados e convidados a realizar o teste do etilômetro”, afirmou a assessoria da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

“Nesse caso não foi constatada nenhuma irregularidade com nenhum dos envolvidos. Além disso, se houvesse algum indício da colisão ter sido proposital, o caso seria tratado como crime e não como acidente de trânsito”, concluiu a PRF. Ninguém saiu ferido do acidente.

Bloqueio por risco de explosão

A colisão fez com que a Policia Rodoviária Federal fechasse a estrada nos dois sentidos da rodovia, devido à possibilidade de explosão. Somente cinco horas depois da ocorrência o sentido Ponta Grossa, nos Campos Gerais, foi liberado.

