Motorista esquece de puxar freio de mão e carro cai em rio no Litoral

Um Fiat Uno foi arrastado pela correnteza do Rio Emboguaçu, em Paranaguá, no final da manhã desta terça-feira (03). Segundo relato de moradores, o motorista do veículo esqueceu de puxar o freio de mão. O veículo então acabou descendo a rampa dos barcos.

Com a subida da maré, a correnteza do rio arrastou o carro para dentro da água, que chegou a ficar completamente submerso. Moradores da região ajudaram na retirada do veículo. Ninguém se feriu.

