Uma sequencia de crimes de Foz do Iguaçu até Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Um homem foi abordado na sexta-feira (29), na BR-277, quando estava próximo à capital pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Federal (PF). No veículo, havia uma grande quantidade de drogas que seria entregue na capital paranaense.

De acordo com a PRF, o carro com placas adulteradas havia sido furtado em Foz do Iguaçu, no dia 7 de julho. Os policiais rodoviários federais descobriram a placa original a partir da análise dos demais sinais identificadores do veículo Chevrolet Corsa. Dentro do carro, 509 quilos de maconha.

Preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, o homem de 38 anos de idade, admitiu ainda ter feito uso de cocaína antes de iniciar a viagem, em Santa Helena. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência na Delegacia da Polícia Civil em Campo Largo.

