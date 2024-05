Um motociclista morreu após bater com o veículo em um caminhão na Rodovia do Xisto (BR-476), em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na tarde deste domingo (19).



Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi próximo à Avenida das Araucárias, no km 151.

De acordo com a concessionária Via Araucária, responsável pela administração do trecho, houve bloqueio parcial da pista, mas o trânsito fluiu sem congestionamento. Em atualização às 17h15, a concessionária informou que o trânsito na Rodovia do Xisto está totalmente liberado. A PRF não deu mais detalhes sobre o acidente.

