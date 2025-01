Motociclista é hospitalizada após ser atingida por árvore que despencou em Curitiba

A queda de grande árvore feriu uma motociclista, nas proximidades do Parque Tanguá, no bairro Taboão, em Curitiba, na manhã desta segunda-feira (20). A mulher precisou ser encaminhada para o Hospital Cajuru com suspeita de fratura no braço.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, em princípio, o acionamento ocorreu devido à queda da árvore na Rua Prosdócimo Lago, via que dá acesso ao Tanguá.

“Fomos acionados a principio sobre queda de árvore e depois informaram da motociclista. A árvore caiu e a acertou. Quando chegamos, ela estava deitada, e as pessoas ajudaram a imobilizar”, disse o sargento Richard para a RPC.

Chuva em Curitiba pode ter causado acidente

Ainda segundo o militar, a quantidade de chuva dos últimos dias deve ter influenciado na queda da árvore. “Tem relação com muitos dias de chuva, a raiz estava a mostra e a intensidade da chuva deve ter ter tombado a árvore”, completou o sargento.

Equipes do Bombeiros iam permanecer no local para a realização do corte da árvore. O trânsito na região é lento devido ao acidente.