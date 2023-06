Imagens divulgadas pelo Conselho Comunitário de Segurança dos bairros Hauer e Boqueirão (Conseg) mostram cenas fortes que irão ajudar a Policia Civil na investigação da morte do motoboy Fernando Henrique Correia, de 35 anos. Ele foi arrastado por um carro na noite de terça-feira (27), no cruzamento das ruas Maestro Carlos Frank com a Cascavel, no bairro Boqueirão, em Curitiba.

No vídeo, percebe-se que o motoboy está no capô do carro em movimento. Uma pessoa chegou a perceber a situação na rua, ao visualizar a cena. Após o acidente, o motorista do carro acabou preso e confessou que havia ingerido bebida alcoólica. O condutor irá responder por homicídio, embriaguez e omissão de socorro.

O motoboy chegou a ser encaminhado ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba, mas não resistiu aos ferimentos. Fernando era de Telêmaco Borba, na região dos Campos Gerais, no Paraná e voltava para a casa no momento do acidente.

