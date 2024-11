Motoboy morre atropelado em acidente múltiplo na BR-376

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma sequência de acidentes na BR-376, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, resultou na morte de um motoboy de 22 anos. Ele morreu após atropelar um pedestre, caiu da moto e foi atropelado por um outro motociclista na noite de sexta-feira (15).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o pedestre que foi atropelado pelo motoboy tem 19 anos e foi levado em estado grave para o hospital Cajuru. Já o motociclista fugiu do local e está sendo procurado. Os acidentes ocorreram na via sentido Santa Catarina.

A PRF não informou o nome da vítima que morreu no local da colisão.