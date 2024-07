O caso da bebê de três meses que morreu em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, na última sexta-feira (28), está sendo investigado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). Nesta segunda-feira (01), a polícia confirmou que os pais continuam presos e são investigados por negligência e possível estupro de vulnerável.

De acordo com informações do delegado Rodrigo Rederde, a criança foi internada por conta de uma síndrome respiratória. Entretanto, o quadro evoluiu para uma parada cardíaca e a criança morreu na UPA.

“Foi constatada negligência dos pais com relação aos cuidados dessa criança e ambos foram presos e hoje continuam presos preventivamente. As investigações continuam para identificar possível omissão desses genitores que resultou na morte dessa criança”, disse o delegado responsável pelo caso.

Além disso, a PCPR também investiga a possibilidade da bebê ter sido vítima de estupro. “O médico da UPA constatou uma fissura de três centímetros na região genital dessa criança. Continuamos com a investigação. Estamos aguardando o laudo pericial para decidir com relação ao indiciamento ou não desses genitores pelo crime de estupro de vulnerável com resultado de morte”, acrescentou Rederde.

Polícia divulga fotos da casa onde bebê que morreu em UPA de Curitiba morava

Nesta segunda-feira (01), a PCPR também divulgou as imagens da residência onde a bebê morava com os pais. Nas fotos é possível ver vários cômodos sujos, com roupas e outras coisas jogadas. Veja:

Foto: Divulgação/PCPR Foto: Divulgação/PCPR Foto: Divulgação/PCPR Foto: Divulgação/PCPR Foto: Divulgação/PCPR Foto: Divulgação/PCPR

Miau 8 comportamentos curiosos e intrigantes dos gatos Homenagem Conhecido como Padre dos Pobres vai receber título importante no Paraná Transporte Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?