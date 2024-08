Morte da primeira-dama de Curitiba Margarita Sansone repercute entre políticos

O falecimento de Margarita Sansone, primeira-dama de Curitiba, repercutiu no meio político paranaense. Ela estava passando por tratamento contra um câncer no sistema linfático, internada no Hospital Marcelino Champagnat há cerca de três semanas. A notícia do falecimento dela foi confirmada pelo prefeito Rafael Greca (PSD).

O governador do Paraná Ratinho Junior (PSD) postou, em sua conta no X, uma homenagem a Margarita. “A cidade de Curitiba perdeu hoje a sua primeira-dama. Eu perdi uma amiga, uma entusiasta do desenvolvimento do nosso Paraná. Genuinamente a Margarita simbolizava o amor: o amor pelo marido, o amor pela cidade que ajudou a cuidar e o amor pelo povo do Paraná”, escreveu.

O governador seguiu: “Descanse em paz, Margarita. Nós continuaremos aqui, ao lado do prefeito Greca, trabalhando para fazer aquilo que você tanto gostava: ver os ‘curitibinhas’ sorrirem. Descanse em paz sabendo que a nossa gratidão será permanente por tudo aquilo que você fez pela cidade”.

O deputado federal Pedro Lupion (PP) disse, em suas redes sociais, que o Paraná está em luto pela morte de Margarita. “Nossa amiga e primeira-dama de Curitiba Margarita Pericás Sansone nos deixou, aos 79 anos. Os curitibanos e o povo do nosso estado perdem uma mulher honrada e batalhadora. Que Deus conforte os familiares e o nosso prefeito e amigo Rafael Greca nesse momento”, escreveu o deputado.

Tião Medeiros, deputado federal pelo PP do Paraná, desejou solidariedade ao prefeito Rafael Greca. “Defensora das mulheres e promotora da cidadania, Margarita foi uma mulher à frente do seu tempo. Que Deus conforte o coração de todos os familiares”, escreveu.

O deputado federal Beto Richa (PSDB) lamentou a morte da primeira-dama de Curitiba. “Recebemos com pesar a triste notícia do falecimento de Margarita Sansone, primeira-dama de Curitiba. Ao prefeito Rafael Greca, amigos e familiares, Fernanda e eu expressamos solidariedade neste momento de dor. Que Deus ilumine e conforte a todos”, comentou.

A vereadora Indiara Barbosa (Novo) foi outra a prestar condolências à família de Margarita. “Meus sentimentos ao prefeito Rafael Greca pela perda da nossa primeira-dama, Sra. Margarita Sansone. Ela sempre esteve ao seu lado na sua caminhada de vida e na política. Que Deus conforte o coração de toda família por esta perda irreparável;”, postou em seu perfil no X.

Giorgia Prates, vereadora em Curitiba pelo PT, postou nas redes sociais sua despedida para Margarita. “Agradeço pela escuta atenta e trocas na construção do CREAFRO, Centro de Referência Afro, que nasceu também graças à sua participação. Obrigada pela gentileza, abertura para o diálogo e carinho em cada conversa”, escreveu.

Candidatos à prefeitura de Curitiba lamentaram o falecimento de Margarita Sansone

Os candidatos à prefeitura de Curitiba também manifestaram pesar pelo falecimento da primeira-dama da capital paranaense. Eduardo Pimentel (PSD) disse ter recebido a notícia com profunda tristeza.

“Dona Margarita, que sempre carregou o sorriso no rosto, foi uma verdadeira guerreira nesses últimos dias. Sua força, bondade e fé inabalável deixarão uma marca profunda em nossas vidas, na vida do prefeito Rafael Greca e de todos os curitibanos. Sua memória permanecerá viva em nossos corações, e seu exemplo de coragem e devoção continuará a nos inspirar”, escreveu.

“Recebi, há pouco, a triste notícia do falecimento da primeira-dama de Curitiba, Margarita Sansone. Quero prestar toda a minha solidariedade ao Rafael Greca, aos amigos e familiares. Que Deus conforte o coração de vocês neste momento difícil de dor”, postou Luciano Ducci (PSB).

“É com profundo lamento, que recebo hoje a notícia do falecimento da primeira-dama de Curitiba, Margarita Sansone. Uma mulher que sempre teve muito amor pela nossa cidade, hoje partiu, mas deixou a memória e o legado de carinho por Curitiba. Meus mais sinceros sentimentos ao prefeito Rafael Greca e a toda família. Que Deus conforte o coração de vocês”, escreveu Luizão Goulart (Solidariedade).

“Curitiba perdeu hoje uma das maiores referências da vida pública, e eu perdi uma grande amiga. Uma mulher admirável, que sempre esteve à frente do seu tempo. Um exemplo de cuidado e de atenção com o próximo. Querida Margarita, muito obrigada pelos ensinamentos e pelo carinho com a nossa família. Levarei no meu coração os inúmeros momentos de alegria que compartilhamos. Que Deus conforte o prefeito Rafael Greca e os familiares”, comentou Maria Victoria (PP).

“Com dor no meu coração curitibano, recebi a notícia do falecimento da 1ª dama da nossa cidade, dona Margarita Sansone. Ao prefeito Rafael Greca, aos familiares e a todos amigos, nosso abraço solidário neste momento de despedida. A vida não começa no berço e não termina no túmulo. Que a doce alma da dona Margarita receba a paz infinita e a alegria eterna no reino de Nosso Senhor Jesus Cristo! Pouco convivi com dona Margarita, mas a imagem que guardo dela é a de uma mulher a frente de seu tempo; muito culta, inteligente e elegante. Dona Margarita mostrou para Curitiba que ‘lugar de mulher é onde ela quiser’!”, escreveu Ney Leprevost (União).

