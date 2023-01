Morreu nesta terça-feira (3), aos 82 anos, o jornalista Aroldo Murá. Há cerca de um ano ele lutava contra um câncer e nos últimos dois meses seu quadro de saúde piorou. Ele estava internado no Hospital São Vicente. Ainda não foram divulgados detalhes sobre o velório e sepultamento.

O governador do Paraná Ratinho Júnior lamentou a morte do jornalista. “Aroldo Murá foi um dos grandes personagens da nossa história. Na imprensa, ajudou a difundir um Paraná pujante, em transformação e celeiro de grandes histórias. Que Deus conforte os seus familiares nesse momento difícil”, disse.

História

Aroldo Murá Gomes Haygert é gaúcho de nascimento (nasceu em 1940, na cidade de Querência do Bugio, no Rio Grande do Sul). Veio para o Paraná, inicialmente na cidade de Iraty, com apenas 8 anos de idade. Bacharel em Jornalismo pela PUC-PR, tem cursos de especialização e extensão no Brasil e exterior, como em jornalismo econômico pelo Cepal/ONU, no Chile.

Com 62 anos de jornalismo, o professor Aroldo deixa vasta obra de perfis biográficos da coleção Vozes do Paraná – Retratos de Paranaenses, em 13 edições que foram lançadas entre 2008 e 2022.

Professor da PUC-PR, trabalhou e dirigiu jornais desde 1960 na capital paranaense, começando na revista Club, de Dino Almeida, tendo atuado também no rádio e na televisão. Estudioso e pesquisador de novas religiões, com enfoque nas igrejas cristãs, tema em que se especializou no Canadá.

Foi parte do primeiro e segundo conselhos da Fundação Cultural de Curitiba, nas gestões de Jaime Lerner e Saul Raiz. No começo da década de 1970, renovou e dirigiu o jornal Voz do Paraná, semanário com presença na história do estado, até a década de 1980.

Recebeu, em 2012, a Ordem do Pinheiro no grau de Comendador. Em 2019, foi eleito “Personalidade ACP” pela Associação Comercial do Paraná. Por diversos anos, recebeu menções e prêmios da Câmara Municipal de Curitiba. Atualmente mantinha um blog e uma coluna na Banda B.

Vai ser amanhã o velório seguido de cremação. Das 7h às 19h, na Capela Vaticano (Des Hugo Simas, 26).