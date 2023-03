Morre o ex-deputado estadual pelo Paraná Duílio Genari

O ex-deputado estadual Duílio Genari faleceu na noite desta quinta-feira (2), aos 85 anos, em Toledo, no oeste do Paraná, onde residia há 70 anos. Ainda durante a noite, o governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) e o prefeito de Toledo, Beto Lunitti (MDB), decretaram luto oficial de três dias.

Duílio tinha uma longa caminhada política. Foi vereador, prefeito e deputado estadual em 50 anos de vida pública. Nascido na cidade de Veranópolis, no Rio Grande do Sul, em 10 de maio de 1937, Duílio Genari mudou-se com a família para o oeste paranaense, aos 15 anos, durante o período e colonização daquela região.

Casado com Azélia e pai de três filhos, Duílio ingressou na Câmara de Vereadores de Toledo em janeiro de 1973 para não mais deixar a vida pública. Em 1975 foi eleito presidente do Legislativo e em 1976 se elegeu prefeito de Toledo, município que administrou de 1977 a 1982.

Em maio de 1982 assumiu como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (Alep). Em 1986, ficou na 1ª suplência e assumiu a vaga em março de 1990, permanecendo até agosto daquele ano, quando então disputou a eleição pelo PFL e foi eleito. Duílio Genari se reelegeu quatro anos mais tarde, já pelo PP. No fim de 1995, filiou-se ao PPB e ocupou o cargo de líder da bancada em 1996.

Em 1998, conquistou o quarto mandato como deputado estadual e, nas eleições 2002, repetiu o desempenho eleitoral e manteve a cadeira no Legislativo estadual. Seu sexto mandato chegou nas eleições de 2006 (2007 a 2011).

Duílio Genari foi cidadão honorário dos municípios de Toledo, Assis Chateaubriand, Formosa do Oeste, Iguatu, Maripá, Nova Santa Rosa, Quatro Pontes e Tupãssi. Na Legislatura encerrada em 31 de janeiro de 2011, foi presidente da Comissão de Tomadas de Contas e vice-presidente da Comissão de Fiscalização. Despediu-se da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná em 2014.

O corpo de Duílio Genari foi velado no Paço Municipal de Toledo.

