Morreu neste domingo (19) em Curitiba, aos 91 anos, o cofundador do Grupo Jacomar, Jacob Pankratz Filho. O comunicado do falecimento foi divulgado nas redes sociais dos supermercados Jacomar.

Um dos fundadores do empreendimento conhecido em Curitiba e Região Metropolitana, Jacob deixa oito filhos, netos e bisnetos além do legado no mundo dos negócios. A rede ficou conhecida por não abrir aos domingos, possibilitando que colaboradores pudessem passar este dia em família. Dia, justamente, no qual morreu o cofundador da rede.

“Seu falecimento deixa ainda imensa lacuna entre amigos e colegas, que o admiravam como servo de Deus, homem alegre, bondoso e dedicado à família. A família agradece antecipadamente a todas as manifestações de pesar e solidariedade”, diz comunicado.

A causa da morte não foi informada pela família.

Supermercados Jacomar fechados

Por conta da morte de Jacob e em respeito aos familiares, todas as unidades do supermercado Jacomar vão estar fechadas nesta segunda-feira (20).

Velório de fundador do Jacomar

O velório de Jacob vai aconter na segunda-feira (20), na 1ª Igreja Evangélica Irmãos Menonitas do Boqueirão (IEIMB) – Igreja da Cruz Verde, das 7 horas às 14 horas. O culto de despedida está marcado para às 14 horas.

O cofundador do Grupo Jacomar morreu dois anos após a esposa, Maria Pankratz, falecida aos 87 anos em setembro de 2021.

Sr Jacob e a esposa Maria Pankratz, falecida em 2021. Foto: Divulgação/SMCS.

Quem foi Jacob Pankratz

Conhecido como Seu Jacob, ele nasceu no dia 11 de dezembro de 1931. Casou com a dona Maria Pankratz em 12 de abril de 1958, união que durou 63 anos.

Seu Jacob perdeu o pai em um acidente quando tinha apenas seis semanas. Foi criado com muito amor pela sua mãe que lhe ensinou os princípios e valores que ele carregou até o fim da sua vida. Um dos mais conhecidos sendo o de não trabalhar aos domingos, preservando este dia para o descanso e o tempo em família. Costume que foi adotado em todos os supermercados da rede.

Além dos oito filhos, noras, genros, netos e bisnetos, o fundador do Jacomar também deixa uma irmã.

