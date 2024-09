Morre engenheiro que teve carro atingido por BMW na Av das Torres, em Curitiba

Morreu, nesta quarta-feira (11), o motorista de 35 anos que ocupava um dos carros que pegaram fogo após uma batida na Avenida Comendador Franco, no bairro Jardim Botânico, em Curitiba. Ralph Winikes era engenheiro e estava internado desde o dia 14 de agosto, quando ocorreu a colisão. A BMW que bateu contra o carro de Ralph estava a 181 km/h.

A vítima estava internada em estado grave no hospital Evangélico Mackenzie com queimaduras severas. De acordo com a família, ele saiu de casa para ir jogar futebol com amigos quando teve o carro atingido por uma BMW em que o condutor dirigia muito acima do limite da via que é de 70 km/h quando se envolveu no acidente, segundo a investigação da Polícia Civil.

Acidente registrado por câmera de segurança!

BMW foi apreendida pela Polícia para realização de perícia. Foto: Reprodução/ Bom Dia Paraná/RPC.

Responsável pelo caso, o delegado Edgar Santana informou que radares flagraram a velocidade dos dois carros momentos antes da colisão. O Civic estava a 57 km/h, enquanto a BMW estava a 181 km/h. Câmeras de segurança na região registraram a batida.

Agora com o falecimento da vítima em virtude do gravíssimo acidente em Curitiba, Gabriel Rodrigues Freitas, de 28 anos, motorista da BMW, deve responder por homicídio. Ralph Winikes vai ser sepultado no Cemitério Parque Iguaçu nesta quinta-feira (12) às 17h.

