Morre em Curitiba a empresária Cristiane Canet Mocellin, aos 63 anos

Morreu, na quarta-feira (16), a empresária curitibana Cristiane Canet Mocellin. Ela tinha 63 anos e estava passando por um tratamento de câncer. O velório será nesta quinta-feira (17), das 8h às 15h, no Cemitério Parque Iguaçu, em Curitiba.

Cristiane Mocellin era sobrinha do ex-governador do Paraná Jayme Canet Junior. Em sua trajetória profissional, ela foi uma das sócias das Águas Minerais Ouro Fino, diretora da Associação Comercial do Paraná durante a gestão 2017-2019.

Ex-vice-presidente do Clube Athletico Paranaense, Cristiane Mocellin presidiu a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, Seção Paraná (ADVB-PR). Atualmente, era presidente do Instituto TMO, entidade beneficente e sem fins lucrativos que desenvolve um trabalho de apoio aos Centros de Transplante de Medula Óssea de todo o Brasil.

