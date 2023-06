Morreu em Curitiba, nesta quinta-feira (29), o empresário Orli José Kuster, dono da tradicional Churrascaria La Ventura, localizada na Avenida Comendador Franco, no bairro Uberaba. O empresário tinha 56 anos e estava internado desde a última segunda-feira (26), quando teve um mal súbito e paradas cardíacas.

Entre 2020 e 2021, Orli chegou a ficar 58 dias hospitalizado, em tratamento contra a Covid-19. Mesmo após sua recuperação, segundo amigos, o empresário ainda sofria com sequelas da doença.

A morte do empresário comoveu familiares, amigos, funcionários e clientes da churrascaria, que deixaram inúmeras mensagens de pesar em suas redes sociais.

Despedida

O velório do empresário será nesta quinta-feira (29), com início previsto para às 21h30, no Cemitério Vertical, no bairro Tarumã. Já a cremação será na sexta-feira (30) às 9h.

