Morreu, aos 90 anos de idade, o ex-deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) Fabiano Braga Côrtes. O ex-parlamentar lutava contra uma leucemia. O atual presidente da Alep, deputado Ademar Traiano (PSD) decretou luto oficial de três dias no Poder Legislativo.

Fabiano Braga Côrtes nasceu no dia 14 de maio de 1933, na Lapa (PR). Seus pais foram Napoleão Côrtes e Maria Braga Côrtes. Diplomou-se em Ciências Jurídicas e Sociais em 1959 pela Faculdade de Direito de Curitiba. No desempenho de suas atividades profissionais foi procurador do Estado e, como político, vereador de Curitiba. Em 1963 foi eleito deputado estadual e ocupou a presidência da Casa entre os anos de 1979 e 1980.

Na Assembleia, fez parte das seguintes Comissões: Comissão Permanente de Reforma a Constituição; Terras, Colonização e Imigração; Orçamento; Agricultura, Indústria e Comércio; Saúde Pública; entre outras.

Fabiano Braga Côrtes também foi deputado federal entre os anos 1983 e 1987. Além disso, foi Chefe da Casa Civil do Governo do Paraná (1980-1981), diretor da Itaipu Binacional (1989-1992) e administrador da Itaipu Binacional (1995).

